Ind vs Zim 1st T20I: वैभव सूर्यवंशी से लेकर हर्ष दुबे तक को पहले टी20 में जगह, तो रिंकू सिंह समेत 4 खिलाड़ी बाहर, आकाश चोपड़ा ने चुनी प्लेइंग XI

Ind vs Zim 1st T20I, Aakash Chopra Playing 11: भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों टी20 सीरीज का आगाज आज गुरुवार 13 जुलाई से हरारे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में होने जा रहा है। इस मैच में सबकी नजरें एक बार फिर युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी पर टिकी होंगी, जिन्‍हें संजू सैमसन की गैरमौजूदगी में भरपूर मौका मिलने की उम्‍मीद है। हरारे में खेले जाने वाले पहले टी20 मैच से पहले पूर्व सलामी बल्‍लेबाज और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने भारत की प्लेइंग इलेवन का चुनाव किया है। आइये आपको भी बताते हैं कि वह किसको मौका देना चाहते हैं और किसको बाहर रखना चाहते हैं?