अभिषेक शर्मा जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले ही मैच में लगा सकते हैं रिकॉर्ड की झड़ी, लेकिन एक मामले में रहना होगा सावधान

India vs Zimbabwe 1st T20I: भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का आगाज गुरुवार 23 जुलाई से हरारे में होने जा रहा है। इस मुकाबले सबकी नजरें भारतीय टीनेजर वैभव सूर्यवंशी और उनके ओपनिंग पार्टनर अभिषेक शर्मा पर टिकी होंगी। इस सीरीज में अभिषेक शर्मा के पास जहां कई उपलब्धियां हासिल करने का सुनहरा मौका होगा तो उन्‍हें जिम्‍बाब्‍वे के गेंदबाजों से सावधान भी रहना होगा। क्‍योंकि वह पहले ही एक कैलेंडर साल में सबसे ज्‍यादा डक बनाने वाले प्‍लेयर्स की बराबरी कर चुके हैं, यहां से एक भी डक उनके नाम सबसे ज्‍यादा डक का अनचाहा रिकॉर्ड जोड़ देगी।