IND vs ZIM T20: लगातार हार के बाद वापसी को बेताब टीम इंडिया, लेकिन जिम्बाब्वे के ये 2 घातक गेंदबाज बन सकते हैं बड़ा खतरा

तिलक वर्मा, श्रेयस अय्यर और अर्शदीप सिंह (Photo - IANS)
IND vs ZIM T20 2026: हाल ही में टीम इंडिया का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। भारतीय टीम आयरलैंड (2-0) और इंग्लैंड (T20 में 4-0, वनडे में 2-1 और एक अन्य सीरीज में 3-0) से लगातार सीरीज हारकर आ रही है। ऐसे में आज (23 जुलाई) से जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे में शुरू हो रही टी20 सीरीज में टीम इंडिया हर हाल में जीत दर्ज करना चाहेगी।
लेकिन यह राह आसान नहीं होगी। जिम्बाब्वे की सबसे बड़ी ताकत उनकी तेज गेंदबाजी है। खास तौर पर रिचर्ड नगरावा (Richard Ngarava) और 6 फीट से ज्यादा लंबे ब्लेसिंग मुजरबानी (Blessing Muzarabani) इस वक्त अपने करियर की सबसे शानदार फॉर्म में हैं। भारतीय बल्लेबाजों को हाल ही में आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे पर हार्ड लेंथ गेंदों का सामना करने में काफी परेशानी हुई थी, और यही चुनौती उन्हें हरारे में भी मिलने वाली है।
मुजरबानी इस साल IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की तरफ से भी खेल चुके हैं। नगरावा और मुजरबानी की जोड़ी जिम्बाब्वे की सबसे सफल तेज गेंदबाजी जोड़ी बन गई है। जब भी इन दोनों ने नई गेंद संभाली है, टीम को टेस्ट में 78, वनडे में 62 और टी20 में 98 विकेट दिलाए हैं। हाल ही में जिम्बाब्वे ने जो टेस्ट (बांग्लादेश और अफगानिस्तान के खिलाफ) जीते हैं, उनमें गिरे 59 विकेटों में से 32 विकेट सिर्फ इन दोनों ने झटके थे।
जिम्बाब्वे ने 2026 के टी20 वर्ल्ड कप में शानदार खेल दिखाते हुए सुपर-8 में जगह बनाई थी। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका जैसी बड़ी टीमों को हराया था। मुजरबानी ने उस टूर्नामेंट में 14.46 की औसत से 13 विकेट लिए थे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4/17 का शानदार स्पेल भी शामिल था। क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ल्ड कप में इस जोड़ी ने जो 19 विकेट लिए, उनमें से 15 विकेट हार्ड लेंथ (एक ऐसी गेंद जो बल्लेबाज से लगभग 8 से 10 मीटर की दूरी पर फेंकी जाती है) या बाउंसर गेंदों पर ही आए थे। मुजरबानी और नगरावा का गेंद फेंकने का रिलीज पॉइंट बहुत ऊंचा है, जिससे बल्लेबाजों को खेलने में दिक्कत होती है।
हरारे की पिच पर रन बनाना आसान नहीं है। IPL (इंडियन प्रीमियर लीग) 2026 में पहली पारी का औसत स्कोर 193 रन था, लेकिन हरारे में जनवरी 2025 के बाद से टी20 का औसत स्कोर सिर्फ 161 रन रहा है। आंकड़े बताते हैं कि यहां गुड लेंथ गेंदों पर रन बनाना काफी मुश्किल है और इसकी इकोनॉमी सिर्फ 6.48 रही है। बाउंड्री लंबी होने के कारण शॉर्ट गेंदों पर हर 15वीं गेंद पर एक विकेट गिरता है।
ऐसे में तीन बार की वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया को हरारे में बहुत संभलकर खेलना होगा। अगर जिम्बाब्वे यह सीरीज जीतती है या कड़ी टक्कर देती है, तो इससे 2027 वनडे वर्ल्ड कप (जिसकी वह सह-मेजबान है) के लिए उनका आत्मविश्वास काफी बढ़ जाएगा।
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