IND vs ZIM T20: लगातार हार के बाद वापसी को बेताब टीम इंडिया, लेकिन जिम्बाब्वे के ये 2 घातक गेंदबाज बन सकते हैं बड़ा खतरा

जिम्बाब्वे ने 2026 के टी20 वर्ल्ड कप में शानदार खेल दिखाते हुए सुपर-8 में जगह बनाई थी। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका जैसी बड़ी टीमों को हराया था। मुजरबानी ने उस टूर्नामेंट में 14.46 की औसत से 13 विकेट लिए थे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4/17 का शानदार स्पेल भी शामिल था। क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ल्ड कप में इस जोड़ी ने जो 19 विकेट लिए, उनमें से 15 विकेट हार्ड लेंथ (एक ऐसी गेंद जो बल्लेबाज से लगभग 8 से 10 मीटर की दूरी पर फेंकी जाती है) या बाउंसर गेंदों पर ही आए थे। मुजरबानी और नगरावा का गेंद फेंकने का रिलीज पॉइंट बहुत ऊंचा है, जिससे बल्लेबाजों को खेलने में दिक्कत होती है।