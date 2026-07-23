Ind vs Zim: ‘आदत डाल लें’, वैभव सूर्यवंशी समेत पूरी टीम को जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच से पहले कप्तान श्रेयस अय्यर ने दिया कड़ा संदेश

भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर। (फोटो सोर्स: वीडियो स्क्रीन शॉट)
India vs Zimbabwe 1st T20I: टीम इंडिया हरारे में आज 23 जुलाई से जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज का आगाज करने जा रही है। इस मुकाबले से पहले भारतीय टी20 टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा कि वह हर पल का आनंद लेना चाहते हैं और वर्तमान में रहना चाहते हैं। उन्होंने आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ लगातार हार की यादों को भुलाते हुए जिम्बाब्वे से भिड़ंत से पहले कहा कि वह खुद और टीम को जीतते हुए देखना चाहते हैं और हरारे में चुनौती के लिए तैयार हैं।
मेन इन ब्लू का सामना गुरुवार शाम 4.30 बज से हरारे स्पोर्ट्स क्लब में जिम्बाब्वे से होगा। मेजबान टीम को हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ 2-1 से सीरीज हार का सामना करना पड़ा, जबकि भारतीय टीम इस फॉर्मेट में लगातार दो व्हाइटवॉश और छह मैच हारने के बाद इस मैच में आ रही है। श्रेयस अय्यर जबसे टी20 टीम के कप्तान बने हैं, टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन भारत जीत के लिए तरस गया है।
भारतीय कप्तान अपनी पहली सीरीज जीतने के लिए बेताब है और जिम्बाब्वे टी20 सीरीज को शानदार मौके के तौर पर देख रहे हैं। पहले मुकाबले से पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के एक्स अकाउंट पर श्रेयस का एक वीडियो पोस्ट किया गया है, जिसमें वह कह रहे हैं कि हरारे में एक रोमांचक गेम खेलने का इंतजार है। हम पक्का जीतने वाली टीम में बनना चाहते हैं।
इसलिए प्रैक्टिस सेशन, मौसम और हालात की जितनी जल्दी हो सके आदत डाल लें और पक्का करें कि हमें सबसे अच्छे रिजल्ट मिलें। मैं यहां आकर बहुत एक्साइटेड हूं। मैं इसे एक शानदार मौके के तौर पर देखता हूं। मैं आगे की वर्तमान में रहना चाहता हूं, इससे आगे की नहीं सोचता।
बता दें कि इस मुकाबले में टीनेजर सनसनी वैभव सूर्यवंशी मुख्य आकर्षण का केंद्र होंगे, जो टॉप ऑर्डर में अभिषेक शर्मा के साथ देंगे। हरारे स्पोर्ट्स क्लब इन दोनों बल्लेबाजों के लिए अच्छी जगह है। अभिषेक ने इसी मैदान पर अपने पहले टी20 इंटरनेशनल शतक के साथ भारत के लिए शानदार डेब्यू किया था। वहीं, वैभव ने इसी साल की शुरुआत में अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान इंग्लैंड के खिलाफ महज 80 गेंदों पर 175 रन तूफानी शतकीय पारी खेली थी।
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