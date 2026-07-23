Ind vs Zim: ‘आदत डाल लें’, वैभव सूर्यवंशी समेत पूरी टीम को जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच से पहले कप्तान श्रेयस अय्यर ने दिया कड़ा संदेश

India vs Zimbabwe 1st T20I: टीम इंडिया हरारे में आज 23 जुलाई से जिम्‍बाब्‍वे के खिलाफ टी20 सीरीज का आगाज करने जा रही है। इस मुकाबले से पहले भारतीय टी20 टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा कि वह हर पल का आनंद लेना चाहते हैं और वर्तमान में रहना चाहते हैं। उन्‍होंने आयरलैंड और इंग्‍लैंड के खिलाफ लगातार हार की यादों को भुलाते हुए जिम्बाब्वे से भिड़ंत से पहले कहा कि वह खुद और टीम को जीतते हुए देखना चाहते हैं और हरारे में चुनौती के लिए तैयार हैं।