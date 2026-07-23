Ind vs Zim: भारत के खिलाफ पहले टी20 से पूर्व ज़िम्बाब्वे को बड़ा झटका, मिल्टन शुम्बा चोट के चलते पूरी सीरीज से बाहर

जिम्‍बाब्‍वे क्रिकेट की ओर से बताया गया है कि शुम्बा की चोट का मंगलवार को स्कैन हुआ, जिससे उनकी चोट की गंभीरता का पता चला। इस वजह से 25 साल के शुम्बा भारत के खिलाफ पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं। उन्‍होंने 2022 में इस फॉर्मेट में आखिरी बार खेलने के बाद बांग्लादेश के खिलाफ ही हाल ही में खत्म हुई सीरीज में वापसी की थी, जिसमें उन्‍होंने तीनों टी20 मैच खेले थे। इस तरह वह एक बार फिर बाहर हो गए हैं।