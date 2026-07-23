SA20 2027: 17 जनवरी से खेला जाएगा एसए20 का नया सीजन, केप टाउन में होगा फाइनल

SA20 का फ़ाइनल प्रिटोरिया कैपिटल्स और सनराइजर्स ईस्टर्न केप के बीच खेला गया था। (photo - SA20 official Site)
SA 20 2027 Full Schedule: दक्षिण अफ्रीका की लोकप्रिय फ्रेंचाइज़ी टी20 लीग SA20 का पांचवां सीजन 17 जनवरी 2027 से शुरू होने जा रहा है। टूर्नामेंट का आगाज ग्केबेरा (Gqeberha) के सेंट जॉर्ज पार्क में होगा और फाइनल 21 फरवरी को केपटाउन के न्यूलैंड्स में खेला जाएगा। सीजन का पहला मुक़ाबला पिछले सीजन के फाइनलिस्ट डिफेंडिंग चैंपियन सनराइजर्स ईस्टर्न केप (SEC) और रनरअप प्रिटोरिया कैपिटल्स (PC) के बीच खेला जाएगा।
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