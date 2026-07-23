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WTC Final 2027 Venue: खराब पिच के कारण लॉर्ड्स से छिनी मेजबानी, अब द ओवल में होगा टेस्ट क्रिकेट का फाइनल

WTC Final 2027 Venue: WTC 2027 का फाइनल मैच 9 से 13 जून 2027 तक लंदन के 'द ओवल' (The Oval) स्टेडियम में खेला जाएगा। पिच की खराब क्वालिटी के कारण प्रतिष्ठित लॉर्ड्स (Lord's) मैदान से इस महामुकाबले की मेजबानी छीन ली गई है।
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भारत

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Anshika Verma

Jul 23, 2026

WTC Final 2027, WTC Final Venue, The Oval London,

'द ओवल' (The Oval) स्टेडियम (Photo - X/@ragav_x)

WTC Final 2027 Venue: ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2027 के फाइनल मैच की जगह में बड़ा बदलाव किया गया है। क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले 'लॉर्ड्स' (Lord's) मैदान से इस बड़े मैच की मेजबानी छिन गई है। अब यह खिताबी मुकाबला लंदन के ही 'द ओवल' (The Oval) स्टेडियम में 9 जून से 13 जून 2027 के बीच खेला जाएगा। इस बदलाव का सबसे बड़ा कारण लॉर्ड्स की पिच है। पिछले कुछ समय से वहां की पिच को लेकर काफी सवाल उठ रहे थे। हाल ही में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच हुए टेस्ट मैच में खराब पिच के कारण ICC ने लॉर्ड्स को एक डिमेरिट पॉइंट (demerit point) भी दिया था। इसी को देखते हुए इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने WTC फाइनल को ओवल शिफ्ट करने का फैसला किया है।

द ओवल के लिए दोहरा फायदा

यह 'द ओवल' और सरे (Surrey) काउंटी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अगली गर्मियों में इस ऐतिहासिक मैदान पर न सिर्फ WTC का फाइनल खेला जाएगा, बल्कि एशेज (Ashes) सीरीज का 5वां टेस्ट मैच भी यहीं होगा। इससे पहले साल 2023 में भी ओवल ने WTC फाइनल की शानदार मेजबानी की थी, जहां ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर ट्रॉफी जीती थी। ICC के इवेंट्स मैनेजर गौरव सक्सेना ने बताया कि 2027 का फाइनल बहुत खास होने वाला है क्योंकि उस समय टेस्ट क्रिकेट अपने 150 साल पूरे कर रहा होगा।

WTC पॉइंट्स टेबल का मौजूदा हाल

फाइनल में जगह बनाने के लिए टीमों के बीच रेस तेज हो गई है। फिलहाल पॉइंट्स टेबल की स्थिति कुछ इस प्रकार है:

  • ऑस्ट्रेलिया (87.50%): 8 में से 7 टेस्ट जीतकर टॉप पर काबिज है।
  • साउथ अफ्रीका (75%): 2025 की डिफेंडिंग चैंपियन दूसरे नंबर पर है।
  • न्यूजीलैंड (72.22%) और बांग्लादेश (58.33%): तीसरे और चौथे नंबर पर रहकर कड़ी टक्कर दे रहे हैं।
  • भारत (48.15%): दो बार की फाइनलिस्ट टीम इंडिया फिलहाल पांचवें पायदान पर है। इसके ठीक पीछे श्रीलंका (41.67%) है।
  • इंग्लैंड, वेस्टइंडीज और पाकिस्तान जैसी टीमें फाइनल की रेस में काफी पीछे छूट गई हैं।

आने वाले अहम मुकाबले

जुलाई और अगस्त के महीने में यह रेस और भी रोमांचक हो जाएगी। 25 जुलाई से वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज शुरू हो रही है। वहीं, 13 अगस्त से ऑस्ट्रेलिया का सामना बांग्लादेश से होगा। एशिया में 15 अगस्त से श्रीलंका और भारत की टक्कर होगी, जिसके बाद पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड के लंबे दौरे पर जाएगी। अब तक तीन अलग-अलग टीमें WTC का खिताब जीत चुकी हैं (2021 में न्यूजीलैंड, 2023 में ऑस्ट्रेलिया और 2025 में साउथ अफ्रीका)। अब देखना यह है कि 2027 में 'द ओवल' के मैदान पर कौन सी टीम इतिहास रचती है।

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Updated on:

23 Jul 2026 04:15 pm

Published on:

23 Jul 2026 04:13 pm

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