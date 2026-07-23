WTC Final 2027 Venue: खराब पिच के कारण लॉर्ड्स से छिनी मेजबानी, अब द ओवल में होगा टेस्ट क्रिकेट का फाइनल

WTC Final 2027 Venue: ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2027 के फाइनल मैच की जगह में बड़ा बदलाव किया गया है। क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले 'लॉर्ड्स' (Lord's) मैदान से इस बड़े मैच की मेजबानी छिन गई है। अब यह खिताबी मुकाबला लंदन के ही 'द ओवल' (The Oval) स्टेडियम में 9 जून से 13 जून 2027 के बीच खेला जाएगा। इस बदलाव का सबसे बड़ा कारण लॉर्ड्स की पिच है। पिछले कुछ समय से वहां की पिच को लेकर काफी सवाल उठ रहे थे। हाल ही में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच हुए टेस्ट मैच में खराब पिच के कारण ICC ने लॉर्ड्स को एक डिमेरिट पॉइंट (demerit point) भी दिया था। इसी को देखते हुए इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने WTC फाइनल को ओवल शिफ्ट करने का फैसला किया है।