मयंक यादव ने अक्टूबर 2024 में बांग्‍लादेश के खिलाफ हैदराबाद में परवेज़ हुसैन इमोन को पहली ही गेंद पर आउट किया था। उसके बाद अब उन्‍होंने जिम्‍बाब्‍वे के खिलाफ पहले ही ओवर में ब्रायन बेनेट को आउट कर आर अश्विन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, जिन्‍होंने एक बार ये कमाल किया था। अब मयंक ने दो बार पहली ही गेंद पर विकेट लेने वाले हार्दिक पंड्या और अर्शदीप सिंह के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। इस मामले में भुवलनेश्‍वर कुमार सबसे आगे हैं, जो तीन बार पहली ही गेंद पर विकेट लेने का करिश्‍मा कर चुके हैं।