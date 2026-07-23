जिम्बाब्वे के खिलाफ आउट की अपील करते मयंक यादव। (फोटो सोर्स: IANS)
Mayank Yadav T20I Record: भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला हरारे में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी गेंदबाजी का फैसला किया और एमएस धोनी के लगातार सबसे ज्यादा मैचों में टॉस जीतने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इसके बाद जैसे ही जिम्बाब्वे की टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो मयंक यादव ने पहली ही गेंद पर ब्रायन बेनेट को आउट कर एक खास रिकॉर्ड बनाते हुए इतिहास रच दिया।
मयंक यादव ने अक्टूबर 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ हैदराबाद में परवेज़ हुसैन इमोन को पहली ही गेंद पर आउट किया था। उसके बाद अब उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले ही ओवर में ब्रायन बेनेट को आउट कर आर अश्विन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, जिन्होंने एक बार ये कमाल किया था। अब मयंक ने दो बार पहली ही गेंद पर विकेट लेने वाले हार्दिक पंड्या और अर्शदीप सिंह के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। इस मामले में भुवलनेश्वर कुमार सबसे आगे हैं, जो तीन बार पहली ही गेंद पर विकेट लेने का करिश्मा कर चुके हैं।
|गेंदबाज
|पहली गेंद पर विकेट
|भुवनेश्वर कुमार
|3
|हार्दिक पंड्या
|2
|अर्शदीप सिंह
|2
|मयंक यादव
|2
|रविचंद्रन अश्विन
|1
|बल्लेबाज
|टीम
|गेंदबाज
|स्थान
|टूर्नामेंट/सीरीज
|वर्ष
|शायन जहांगीर
|अमेरिका
|अर्शदीप सिंह
|नासाउ काउंटी
|टी20 विश्व कप
|2024
|सैम अयूब
|पाकिस्तान
|हार्दिक पंड्या
|दुबई
|एशिया कप
|2025
|ब्रायन बेनेट
|जिम्बाब्वे
|मयंक यादव
|हरारे
|भारत का जिम्बाब्वे दौरा
|2026
|कप्तान
|लगातार टॉस जीते
|अवधि
|श्रेयस अय्यर
|8
|जून 2026 – जुलाई 2026
|एमएस धोनी
|7
|मई 2010 – फरवरी 2012
|विराट कोहली
|6
|अगस्त 2019 – दिसंबर 2019
|रोहित शर्मा
|5
|फरवरी 2020 – फरवरी 2022
|एमएस धोनी
|5
|सितंबर 2007
|टीम
|लगातार टॉस जीते
|अवधि
|वेस्टइंडीज
|10
|2015–2016
|इंग्लैंड
|9
|2024
|पाकिस्तान
|9
|2025–2026
|इंग्लैंड
|8
|2025–2026
|ऑस्ट्रेलिया
|8
|2022
|भारत
|8*
|2026
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