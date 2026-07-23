Ashes 2027: साउथेम्प्टन पहली बार करेगा मेजबानी, इंग्लैंड की मेजबानी में जून से अगस्त तक खेली जाएगी एशेज सीरीज, देखें शेड्यूल

इंग्लैंड की पुरुष टीम 18 जून को ट्रेंट ब्रिज के जिस मैदान पर पांच टेस्ट मुकाबलों की सीरीज शुरू करेगी, उसी मैदान पर उन्हें हाल ही में एशेज में सफलता मिली है और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यहां खेले गए पिछले तीनों टेस्ट मैच जीते हैं। इसके बाद सीरीज के अगले मैच लॉर्ड्स, एजबेस्टन और यूटिलिटा बाउल (साउथेम्प्टन) में खेले जाएंगे। यूटिलिटा बाउल पहली बार पुरुषों के एशेज टेस्ट की मेजबानी करेगा। इस सीरीज का समापन 29 जुलाई से 'द ओवल' (लंदन) में होगा।