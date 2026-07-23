IND vs ZIM: आखिरकार चला वैभव सूर्यवंशी का बल्ला, मात्र इतनी गेंद पर जड़ा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का पहला अर्धशतक

ब्रायन बेनेट 0, बेन करन 10, डियन मायर्स 6 और कप्तान सिकंदर रजा 4 रन बनाकर आउट हुए। इन शुरुआती 4 बल्लेबाजों की असफलता की वजह से जिम्बाब्वे बड़ा स्कोर नहीं बना सकी। लंबे समय बाद टीम इंडिया में वापसी कर रहे तेज गेंदबाज मयंक यादव ने बेहतरीन गेंदबाजी की और 4 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट लिए। प्रिंस यादव ने 4 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेट लिए। शिवम दुबे ने 4 ओवर में 32 रन देकर 1 और रवि बिश्नोई ने 4 ओवर में 24 रन देकर 1 विकेट लिए। भारत की तरफ से इस मैच में तेज गेंदबाज अशोक शर्मा ने डेब्यू किया है। उन्हें विकेट नहीं मिला। अशोक ने 4 ओवर में 29 रन दिए।