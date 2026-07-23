IND vs ZIM: मयंक और प्रिंस की शानदार गेंदबाजी के बाद सूर्यवंशी का अर्धशतक, भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हराया

इसके जवाब में टीम इंडिया ने महज 13.2 ओवरों में मुकाबला अपने नाम कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने अभिषेक शर्मा के साथ पहले विकेट के लिए 23 रन जुटाए। इस दौरान अभिषेक टीम के खाते में सिर्फ 1 रन का योगदान दे सके। इसके बाद वैभव ने ईशान किशन के साथ दूसरे विकेट के लिए 21 गेंदों में 45 रन जोड़कर टीम को मजबूती दी। वैभव ने 19 गेंदों में 4 छक्कों और इतने ही चौकों के साथ 50 रन की पारी खेली। 15 साल और 118 दिन की उम्र में वैभव टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाले दुनिया के सबसे युवा पुरुष खिलाड़ी बने।