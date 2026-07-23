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IND vs ZIM: मयंक और प्रिंस की शानदार गेंदबाजी के बाद सूर्यवंशी का अर्धशतक, भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हराया

IND vs ZIM: टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी जिम्बाब्वे ने 20 ओवर में सात विकेट पर 125 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम ने 13.2 ओवर में तीन विकेट खोकर 126 रन बनाए और मुकाबला अपने नाम कर लिया।
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भारत

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Siddharth Rai

Jul 23, 2026

IND vs ZIM

भारत ने जिम्बाब्वे को सात विकेट से हराया (photo - BCCI/X)

Zimbabwe vs India, 1st T20: भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेली जा रही तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला गया। इस मैच में भारत ने पहले तेज गेंदबाज मयंक यादव और प्रिंस यादव की शानदार गेंदबाजी और फिर युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के ताबड़तोड़ अर्धशतक की मदद से जिम्बाब्वे को सात विकेट से हरा दिया। यह श्रेयस अय्यर की बतौर कप्तान पहली जीत है।

जिम्बाब्वे की खबर शुरुआत

टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 125 रन बनाए। पहली गेंद पर ही मेजबान टीम ने ब्रायन बेनेट (0) का विकेट गंवा दिया। इसके बाद बेन करन ने डियन मायर्स के साथ दूसरे विकेट के लिए टीम के खाते में 19 रन जुटाए, लेकिन महज 32 रन तक जिम्बाब्वे ने अपने 4 विकेट खो दिए।

यहां से रेयान बर्ल ने वेस्ली मधेवेरे (39) के साथ पांचवें विकेट के लिए 32 रन जुटाकर टीम को 64 के स्कोर तक पहुंचाया, जिसके बाद मधेवेरे ने तादिवानाशे मारुमानी के साथ छठे विकेट के लिए 37 गेंदों में 57 रन जोड़कर टीम को किसी तरह शतक के पार पहुंचाया।

मयंक यादव और प्रिंस यादव की घातक गेंदबाजी

बर्ल 35 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हुए, जबकि मारुमानी ने 20 गेंदों में 3 बाउंड्री के साथ 27 रन की नाबाद पारी खेली। भारत की तरफ से मयंक यादव और प्रिंस यादव ने 2-2 विकेट हासिल किए, जबकि शिवम दुबे और रवि बिश्नोई को 1-1 विकेट हाथ लगा।

वैभव सूर्यवंशी का तूफान

इसके जवाब में टीम इंडिया ने महज 13.2 ओवरों में मुकाबला अपने नाम कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने अभिषेक शर्मा के साथ पहले विकेट के लिए 23 रन जुटाए। इस दौरान अभिषेक टीम के खाते में सिर्फ 1 रन का योगदान दे सके। इसके बाद वैभव ने ईशान किशन के साथ दूसरे विकेट के लिए 21 गेंदों में 45 रन जोड़कर टीम को मजबूती दी। वैभव ने 19 गेंदों में 4 छक्कों और इतने ही चौकों के साथ 50 रन की पारी खेली। 15 साल और 118 दिन की उम्र में वैभव टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाले दुनिया के सबसे युवा पुरुष खिलाड़ी बने।

ईशान किशन की बेहतरीन बल्लेबाजी

कप्तान श्रेयस अय्यर (नाबाद 28) चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे, जिन्होंने ईशान किशन (35) के साथ तीसरे विकेट के लिए 31 गेंदों में 46 रन जुटाए, जिसके बाद तिलक वर्मा (नाबाद 6) के साथ चौथे विकेट के लिए 12 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को आसान जीत दिलाई। मेजबान टीम के खेमे से ब्लेसिंग मुजरबानी ने 26 रन देकर 2 विकेट निकाले, जबकि रिचर्ड नगारवा ने 1 विकेट हासिल किया।

आयरलैंड के खिलाफ 0-2 से टी20 सीरीज गंवाने के बाद कप्तान अय्यर ने इंग्लैंड के विरुद्ध पांच मुकाबलों की टी20 सीरीज 0-4 से गंवाई थी। अपने आठवें मैच में आखिरकार अय्यर को कप्तान के तौर पर पहली जीत मिली है। सीरीज के शेष मुकाबले 25 और 26 जुलाई को इसी मैदान पर खेले जाने हैं।

IND vs ZIM: भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, वैभव सूर्यवंशी लौटेंगे फॉर्म में? देखें प्लेइंग 11

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Updated on:

23 Jul 2026 08:05 pm

Published on:

23 Jul 2026 07:55 pm

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