LPL 2026: जाफना किंग्स का फ्रेंचाइजी अनुबंध रद्द, एसएलसी और आईपीजी के पास टीम का नियंत्रण

बयान में आगे कहा गया, "फ्रेंचाइजी का कामकाज बिना किसी रुकावट के चलता रहे, इसके लिए आईपीजी और श्रीलंका क्रिकेट ने खिलाड़ियों, कोचिंग स्टाफ और सपोर्ट स्टाफ के सभी अनुबंध की पूरी जिम्मेदारी ले ली है। आयोजकों ने यह भी पुष्टि की है कि सभी लॉजिस्टिकल इंतजाम कर लिए गए हैं, ताकि टूर्नामेंट के लिए टीम पूरी तरह तैयार रहे। खिलाड़ियों और स्टाफ के लगभग 90 प्रतिशत भुगतान पहले ही किए जा चुके हैं, और बाकी भुगतान अनुबंध की शर्तों के मुताबिक किए जाएंगे।"