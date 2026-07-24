IND vs ZIM: हरारे में मयंक यादव के बाद चमके वैभव सूर्यवंशी, श्रेयस अय्यर ने किसे दिया पहली जीत का क्रेडिट?

कप्तान से सूर्यवंशी की तारीफ करते हुए कहा, "वैभव ने पावरप्ले में आकर हमें बहुत बढ़िया शुरुआत दी। हर टीम में एक बैटर होता है जो टीम को पूरी ताकत से आगे ले जाता है और एक अच्छा टोटल बनाने में मदद करता है। मुझे लगता है कि उन्होंने विकेट को बहुत अच्छे से एनालाइज़ किया और उन्होंने पार्टनरशिप बनाना शुरू कर दिया। वह एक निडर खिलाड़ी है और जिस तरह से उसने इस इनिंग को अप्रोच किया वह शानदार था। मुझे लगता है कि वह यहां पहले भी खेल चुका है, इसलिए उसे विकेट का ठीक-ठाक आइडिया है। उसने अंडर-19 फाइनल में 175 रन बनाए थे।"