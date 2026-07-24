IND vs ZIM: मयंक यादव की तूफानी वापसी, पिता मथुरा में कर रहे थे परिक्रमा, बेटे ने हरारे में बरपाया कहर

उनके मेंटर नरेंद्र नेगी ने कहा, 'लगातार 145+ kmph की रफ्तार से गेंदबाजी करना आसान नहीं है। लोगों ने उसे चुका हुआ मान लिया था, लेकिन आज उसने सबको गलत साबित कर दिया।' खुद मयंक ने मैच के बाद माना कि दो साल बाद वापसी करने पर वह नर्वस थे, लेकिन पहली ही गेंद पर विकेट मिलने से उनका सारा दबाव खत्म हो गया और आत्मविश्वास लौट आया। मयंक के लिए ये विकेट सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि लंबे दर्द और रिहैब के खत्म होने का जश्न है। अब उनकी मां ममता यादव को बस यही उम्मीद है कि यह सीरीज खत्म होने के बाद उनका बेटा आखिरकार कुछ दिन घर पर परिवार के साथ बिताएगा।