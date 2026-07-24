IND vs ZIM: एमएस धोनी ने 2 साल खेलने के बाद बनाया जो रिकॉर्ड, उसे श्रेयस अय्यर ने एक महीने में कर दिया ध्वस्त

श्रेयस अय्यर ने विराट कोहली को पहले ही पीछे छोड़ दिया था। इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के आखिरी मुकाबले में श्रेयस ने टॉस जीतकर ये कारनामा किया था। अब बचे हुए 2 मुकाबलों में अय्यर टॉस जीत लेते हैं तो वह वेस्टइंडीज के डैरेन सैमी के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर सलमान आगा के रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। सलमान आगा ने 2025 से 2026 के बीच लगातार 9 टी20 मुकाबलों में पाकिस्तान के लिए टॉस जीता है तो सैमी ने 2015 से 2016 के बीच लगातार 10 टॉस जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जो आज भी कायम है।