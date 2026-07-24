24 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

CWG 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

IND vs ZIM: एमएस धोनी ने 2 साल खेलने के बाद बनाया जो रिकॉर्ड, उसे श्रेयस अय्यर ने एक महीने में कर दिया ध्वस्त

Shreyas Iyer Breaks MS Dhoni Record: 26 जुलाई 2026 को पहली बार भारत की टी20 टीम की कमान संभालने वाले श्रेयस अय्यर ने एक महीने के भीतर एमएस धोनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो उन्होंने 2010 से 2012 के बीच बनाया था।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Jul 24, 2026

Shreyas Iyer

श्रेयस अय्यर (फोटो- IANS)

IND vs ZIM 1st T20 2026: गुरुवार को हरारे में भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हराकर टी20 वर्ल्डकप 2026 के बाद पहली जीत दर्ज की। इस मुकाबले में श्रेयस अय्यर ने धोनी का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया। वह टी20 इंटरनेशनल में लगातार 8 टॉस जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए। इससे पहले धोनी ने 2010-2012 के बीच लगातार 7 टॉस जीतकर ये रिकॉर्ड बनाया था। श्रेयस की कप्तानी में यह टीम इंडिया पहली जीत भी है।

26 जून को संभाली थी कमान

इससे पहले भारतीय टीम ने श्रेयस अय्यर की कप्तानी में लगातार 2 टी20 सरीज गंवाई थी। आयरलैंड के खिलाफ 26 जून को भारतीय टीम ने श्रेयस की अगुवाई में पहला मुकाबला खेला और वहां भारतीय कप्तान ने टॉस जीता। हालांकि श्रेयस अय्यर उसके बाद लगातार 7 टॉस जीते लेकिन मैच नहीं जीत पाए। इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया और अगले 4 मैचों में टीम इंडिया हार गई। हालांकि श्रेयस अय्यर टॉस जीतते रहे और उन्होंने गुरुवार को वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला।

टी20I में लगातार सबसे ज्यादा टॉस जीत

क्रमकप्तानटीमलगातार जीतअवधि
1डैरेन सैमीवेस्टइंडीज102015–2016
2सलमान आगापाकिस्तान92025–2026
3हैरी ब्रूकइंग्लैंड82025–2026
3एरॉन फिंचऑस्ट्रेलिया82022
3श्रेयस अय्यरभारत82026

टी20I में लगातार सबसे ज्यादा टॉस जीतने वाले भारतीय कप्तान

श्रेयस अय्यर ने विराट कोहली को पहले ही पीछे छोड़ दिया था। इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के आखिरी मुकाबले में श्रेयस ने टॉस जीतकर ये कारनामा किया था। अब बचे हुए 2 मुकाबलों में अय्यर टॉस जीत लेते हैं तो वह वेस्टइंडीज के डैरेन सैमी के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर सलमान आगा के रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। सलमान आगा ने 2025 से 2026 के बीच लगातार 9 टी20 मुकाबलों में पाकिस्तान के लिए टॉस जीता है तो सैमी ने 2015 से 2016 के बीच लगातार 10 टॉस जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जो आज भी कायम है।

क्रमकप्तानलगातार जीतअवधि
1श्रेयस अय्यर82026
2एमएस धोनी72010–2012
3विराट कोहली62019

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

24 Jul 2026 10:25 am

Published on:

24 Jul 2026 10:25 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs ZIM: एमएस धोनी ने 2 साल खेलने के बाद बनाया जो रिकॉर्ड, उसे श्रेयस अय्यर ने एक महीने में कर दिया ध्वस्त

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs ZIM: Vaibhav Suryavanshi ने तोड़ दिए 2 बड़े रिकॉर्ड्स, सचिन तेंदुलकर से भी निकल गए आगे

Vaibhav Suryavanshi Breaks World Record
क्रिकेट

IND vs ZIM: हरारे में मयंक यादव के बाद चमके वैभव सूर्यवंशी, श्रेयस अय्यर ने किसे दिया पहली जीत का क्रेडिट?

SHreyas Iyer Prasing Prince Yadav
क्रिकेट

IND vs ZIM: Shreyas Iyer की कप्तानी में टीम इंडिया को मिली पहली जीत, Vaibhav Suryavanshi नहीं Mayank Yadav बने मैच के हीरो

Team India vs Zim 1st T20
क्रिकेट

LPL 2026: जाफना किंग्स का फ्रेंचाइजी अनुबंध रद्द, एसएलसी और आईपीजी के पास टीम का नियंत्रण

LPL
क्रिकेट

IND vs ZIM: मयंक और प्रिंस की शानदार गेंदबाजी के बाद सूर्यवंशी का अर्धशतक, भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हराया

IND vs ZIM
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.