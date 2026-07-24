क्या भारत में खेला जाएगा एशेज टेस्ट? क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने 150वें ऐतिहासिक मैच के लिए दिए संकेत

ग्रीनबर्ग का मानना है कि भारत में 5 दिन का एशेज टेस्ट आयोजित करना इतना आसान नहीं होगा। भारतीय क्रिकेट का कैलेंडर पहले से ही इंटरनेशनल मैचों और आईपीएल (IPL) से भरा हुआ है। गर्मी से बचने के लिए अगले साल आईपीएल (इंडियन प्रीमियर लीग) भी जल्दी शुरू होने की उम्मीद है। ऐसे में एक और बड़े इवेंट के लिए समय निकालना बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि क्रिकेट के कैलेंडर में सिर्फ 365 दिन होते हैं, और हम जो भी मैच कराना चाहते हैं, उसके लिए हमें शायद एक-दो महीने और चाहिए होंगे।