कब होगी Vaibhav Suryavanshi की पाकिस्तान से टक्कर? देखें Asian Games 2026 क्रिकेट टूर्नामेंट का पूरा शेड्यूल

IND vs PAK Match Details in Asian Games 2026: एशियन गेम्स 2026 में खेले जाने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट के शेड्यूल का ऐलान हो चुका है। भारत और पाकिस्तान को सीधे क्वार्टरफाइनल में एंट्री मिली है। हालांकि ये दोनों टीमें अगर अपना पहला मैच जीत जाती हैं, तो सेमीफाइनल में भारत और पाकिस्तान की टक्कर होगी। इस मुकाबले में एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी पर नजरें रहने वाली हैं क्योंकि उनके सामने एक बार फिर पाकिस्तान के अली राजा हो सकते हैं, जिससे अंडर 19 एशिया कप के दौरान बुरी तरह झड़प हो गई थी। चलिए जानते हैं, कब हो सकता है भारत-पाकिस्तान का मुकाबला और कहां देख सकते हैं लाइव?