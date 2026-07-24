Ind vs Zim 2nd T20I Playing XI: क्या दूसरे मैच में वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा दूसरा ओपनिंग पार्टनर? जानें कौन होगा IN और कौन OUT

India vs Zimbabwe 2nd T20I Playing XI Prediction: भारत बनाम जिम्बाब्वे 3 मैचों की टी20 इंटरनेशन सीरीज का पहला मुकाबला भारत ने 7 विकेट से जीतकर 1-0 से बढ़त बना ली है। अब सीरीज का दूसरा मैच शनिवार 25 जुलाई को हरारे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में ही खेला जाना है। पहले मैच में वैभव सूर्यवंशी ने महज 19 गेंदों पर चार चौके और चार छक्‍कों की मदद से अर्धशतक बनाया और शुरुआत में ही मुकाबले को भारत के पक्ष में कर दिया, जिसके बाद जिम्‍बाब्‍वे की टीम वापसी ही नहीं कर पाई। अब दूसरे मैच में भारत की प्‍लेइंग इलेवन में कुछ बदलाव हो सकते हैं, क्‍योंकि टीम मैनेजमेंट पहले ही युवाओं को मौका देने की बात कह चुका है। दूसरे मैच में भारत की संभावित प्‍लेइंग इलेवन क्‍या हो सकती है? आइये एक नजर इस पर डालते हैं।