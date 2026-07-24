ZIM vs IND: मयंक यादव 2 साल बाद ड्रीम कमबैक को लेकर हुए भावुक, मां-बहन समेत तीन लोगों की दिया श्रेय

मयंक ने कहा कि वहां तीन लोग हैं, मेरी मां, मेरी बहन और मेरे ट्रेनर रजनी सर। उनसे पहली बार 2024 में मैं सेंटर ऑफ एक्‍सीलेंस में मिला था। वे वही इंसान हैं, जो मुझे और मेरे शरीर को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। मैं कहीं अटक जाता हूं, तो बस उनके पास जाता हूं और पूछता हूं कि मैं कौन सी चीजें बेहतर कर सकता हूं। जैसे जब मैं फिर से खेल रहा होता हूं, तो मैं बस उन तीनों से बात करता हूं।