IND vs ZIM: 15 साल के वैभव सूर्यवंशी की तारीफ में मयंक यादव बोले- ‘उसकी बल्लेबाजी पर विश्वास करना मुश्किल है!’

मयंक ने वैभव की तूफानी बैटिंग की तारीफ करते हुए कहा, 'उसकी बल्लेबाजी पर विश्वास करना मुश्किल है। जब मैंने उसे गेंदबाजी की थी, तब उसने ऐसे शॉट खेले जिनकी इतने कम अनुभव वाले युवा खिलाड़ी से उम्मीद नहीं की जा सकती। उसे बल्लेबाजी करते देखना हमेशा अच्छा लगता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि 15 साल का कोई लड़का आएगा और इस तरह सभी इंटरनेशनल गेंदबाजों की धुनाई करेगा। इस बार उसे अपनी टीम में देखकर बहुत खुशी हुई। आईपीएल में जब हम राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेले थे, तब भी उसने हमारी गेंदबाजी की जमकर पिटाई की थी।'