Asian Games 2026: एशियाई खेलों में पुरुष और महिला क्रिकेट में इस दिन भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान

मौजूदा चैंपियन भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश को टी20 रैंकिंग में शीर्ष चार एशियाई टीमें होने के कारण सीधे क्वार्टर फाइनल में जगह मिल गई है। बाकी छह टीमें अफगानिस्तान, हांगकांग, जापान, मलेशिया, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात को दो ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप ए में अफगानिस्तान, हांगकांग और सिंगापुर हैं, जबकि ग्रुप बी में यूएई, जापान और मलेशिया शामिल हैं। दोनों ग्रुप की शीर्ष दो टीमें क्वार्टर फाइनल में पहुंचेंगी।