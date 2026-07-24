Asian Games 2026: एशियाई खेलों में पुरुष और महिला क्रिकेट में इस दिन भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान

भारत बनाम पाकिस्तान (Photo- IANS)
India vs Pakistan, Asian Games 2026: एशियन गेम्स 2026 में पुरुष और महिला क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए भारत और पाकिस्तान को अलग-अलग ग्रुप में रखा गया है। इसका मतलब है कि दोनों चिर-प्रतिद्वंद्वी ग्रुप स्टेज में आमने-सामने नहीं होंगे। 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक आइची-नागोया में होने वाले क्रिकेट इवेंट्स के लिए गुरुवार को ड्रॉ जारी किया गया। पुरुष टूर्नामेंट में 10 टीमें और महिला इवेंट में 8 टीमें हिस्सा लेंगी।
मौजूदा चैंपियन भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश को टी20 रैंकिंग में शीर्ष चार एशियाई टीमें होने के कारण सीधे क्वार्टर फाइनल में जगह मिल गई है। बाकी छह टीमें अफगानिस्तान, हांगकांग, जापान, मलेशिया, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात को दो ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप ए में अफगानिस्तान, हांगकांग और सिंगापुर हैं, जबकि ग्रुप बी में यूएई, जापान और मलेशिया शामिल हैं। दोनों ग्रुप की शीर्ष दो टीमें क्वार्टर फाइनल में पहुंचेंगी।
2023 के हांगझोऊ एशियन गेम्स में क्रिकेट की वापसी हुई थी, जहां भारत ने गोल्ड मेडल जीता था। ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में भारतीय टीम ने फाइनल में अफगानिस्तान को हराया था। बारिश के कारण फाइनल पूरा नहीं हो सका था, जिसके बाद बेहतर सीडिंग के आधार पर भारत को गोल्ड मेडल दिया गया।
महिला क्रिकेट में क्वार्टर फाइनल में भारत का सामना मेजबान जापान से होगा और वह खिताब का बचाव करेगा। जीत की स्थिति में सेमीफाइनल में बांग्लादेश या चीन से मुकाबला हो सकता है। वहीं पाकिस्तान का सामना क्वार्टर फाइनल में थाईलैंड से होगा और सेमीफाइनल में श्रीलंका से भिड़ंत संभव है। इस तरह भारत और पाकिस्तान का आमना-सामना, अगर होता है, तो सिर्फ फाइनल में ही हो सकता है।
2023 के हांगझोऊ एशियन गेम्स में भारत ने फाइनल में श्रीलंका को 19 रन से हराकर महिला क्रिकेट में पहला गोल्ड मेडल जीता था। हरमनप्रीत कौर की टीम ने 116 रन का स्कोर बचाया था, जिसमें टिटास साधु ने 4 ओवर में 3 विकेट लेकर शानदार गेंदबाजी की।
2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी से पहले, 2026 एशियन गेम्स में यह खेल टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। पूरा टूर्नामेंट 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक चलेगा।
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