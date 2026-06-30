Asian Games 2026: हरमनप्रीत कौर से नहीं छीनी जाएगी कप्तानी, BCCI ने घोषित किया एशियन गेम्स के लिए स्क्वॉड

आपको बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। ग्रुप चरण में दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद टीम इंडिया अपने ग्रुप में तीसरे स्थान पर रही थी, जिसकी वजह से वह सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाई थी। टूर्नामेंट में 10 टीमों ने हिस्सा लिया था, जिन्हें दो अलग-अलग ग्रुप में बांटा गया था। दोनों ग्रुप की शीर्ष दो टीमें ही सेमीफाइनल में पहुंची थीं। ऐसे में दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ने अगले दौर में जगह बना ली, जबकि भारत के ग्रुप से भारत के साथ पाकिस्तान, नीदरलैंड और बांग्लादेश की टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो गईं।