IND vs SL Pitch Report: स्पिनर होंगे हावी या बल्लेबाजों को मिलेगी मदद? पढ़ें गॉल की पिच का हाल, चौथी पारी बनेगी मुसीबत

गॉल में चौथी पारी बल्लेबाजों के लिए किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं होती। आंकड़े बताते हैं कि यहां चौथी पारी का औसत स्कोर सिर्फ 154 रन है, जो पहली पारी की तुलना में आधे से भी कम है। कई मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप इस मैदान पर दबाव में बिखर चुके हैं। हालांकि पाकिस्तान ने 344 रन का सफल रन चेज करके इतिहास रचा था, लेकिन यह एक अपवाद ही माना जाएगा। गाले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना अक्सर कप्तानों की पहली पसंद होती है, क्योंकि इस मैदान पर मुकाबला कई बार पहली पारी में नहीं, बल्कि चौथी पारी में जाकर तय होता है।