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IND vs SL: श्रीलंका घर पर भारत को देती है कड़ी टक्कर , श्रीलंकाई जमीन पर ड्रा रहे हैं ज़्यादातर टेस्ट, देखें आंकड़े

श्रीलंका अपनी जमीन पर भारत को कड़ी टक्कर देता है। दोनों देशों ने अब तक कुल 24 टेस्ट मैच खेले हैं। इस दौरान टीम इंडिया को 9 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है, जबकि 7 मैचों में टीम को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं 8 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं।
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भारत

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Siddharth Rai

Aug 10, 2026

IND vs SL XI Warm Up Match

भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी (फोटो- BCCI)

India vs Srilanka Test Series: भारत और श्रीलंका के बीच खेली जाने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुक़ाबला 15 अगस्त से खेला जाएगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के फ़ाइनल की रेस में बने रहने के लिए भारतीय टीम को यह सीरीज हर हाल में जीतनी होगी। आइए जानते हैं श्रीलंका की सरजमीं पर भारतीय टीम का रिकॉर्ड कैसा है।

श्रीलंका की सरजमीं पर दमदार है भारत का रिकॉर्ड

श्रीलंका की सरजमीं पर भारत ने अब तक कुल 24 टेस्ट मैच खेले हैं। इस दौरान टीम इंडिया को 9 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि 7 मैचों में टीम को हार का सामना करना पड़ा है। वही, 8 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। भारतीय टीम ने आखिरी बार श्रीलंका का दौरा साल 2017 में किया था। इस दौरे पर विराट कोहली की कप्तानी में टीम का प्रदर्शन लाजवाब रहा था। टीम इंडिया ने श्रीलंका का सूपड़ा साफ करते हुए सीरीज को 3-0 से अपने नाम किया था।

खास बात यह है कि भारत ने श्रीलंका के खिलाफ खेले आखिरी 10 टेस्ट मैचों में एक बार भी हार का सामना नहीं किया है। भारत को श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में आखिरी हार साल 2015 में मिली थी। यानी पिछले 11 साल से भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ अजेय रही है।

ओवरऑल रिकॉर्ड में भारत का दबदबा

ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें, तो क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट में भारत और श्रीलंका की अब तक कुल 46 टेस्ट मैचों में भिड़ंत हुई है, जिसमें से 22 मुकाबलों में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की है। वहीं, श्रीलंका को सिर्फ 7 टेस्ट मुकाबलों में ही जीत नसीब हुई है। टेस्ट में भारत और श्रीलंका की आखिरी बार भिड़ंत 2022 में हुई थी, जहां रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम सीरीज को 2-0 से अपने नाम करने में सफल रही थी। यानी पिछले कुछ वर्षों में भारतीय टीम का टेस्ट में श्रीलंका के खिलाफ पूरी तरह से दबदबा रहा है। नए टेस्ट कप्तान शुभमन गिल के कंधों पर इस दमदार रिकॉर्ड को बरकरार रखने की बड़ी जिम्मेदारी होगी।

सीरीज की शुरुआत से पहले हुए तीन दिवसीय वॉर्मअप मैच में भारतीय टीम का प्रदर्शन लाजवाब रहा। टीम इंडिया ने श्रीलंका क्रिकेट इलेवन को 6 विकेट से हराया। बल्लेबाजी में यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल, रवींद्र जडेजा और खुद कप्तान गिल अच्छी लय में दिखाई दिए। पडिक्कल ने पहली पारी में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शतक लगाया और वह 142 रन बनाकर नाबाद रहे।

15 अगस्त से शुरू होगी टेस्ट सीरीज

भारत और श्रीलंका के बीच सीरीज का पहला टेस्ट मैच 15 अगस्त से गाले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। इसके बाद सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच की मेजबानी कोलंबो का सिंहली स्पोर्ट्स क्लब मैदान करेगा, जिसका आगाज 23 अगस्त से होना है। शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ अपने दमदार रिकॉर्ड को बरकरार रखना चाहेगी।

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Updated on:

10 Aug 2026 06:07 pm

Published on:

10 Aug 2026 06:07 pm

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