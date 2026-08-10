IND vs SL: श्रीलंका घर पर भारत को देती है कड़ी टक्कर , श्रीलंकाई जमीन पर ड्रा रहे हैं ज़्यादातर टेस्ट, देखें आंकड़े

श्रीलंका की सरजमीं पर भारत ने अब तक कुल 24 टेस्ट मैच खेले हैं। इस दौरान टीम इंडिया को 9 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि 7 मैचों में टीम को हार का सामना करना पड़ा है। वही, 8 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। भारतीय टीम ने आखिरी बार श्रीलंका का दौरा साल 2017 में किया था। इस दौरे पर विराट कोहली की कप्तानी में टीम का प्रदर्शन लाजवाब रहा था। टीम इंडिया ने श्रीलंका का सूपड़ा साफ करते हुए सीरीज को 3-0 से अपने नाम किया था।