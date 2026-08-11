World Cup 2027 के लिए भारत-ऑस्ट्रेलिया समेत 10 टीमें कन्फर्म, जानें किसकी चमकी किस्मत और कौन हुआ बाहर

1975 में पहली बार वनडे क्रिकेट वर्ल्डकप का आयोजन हुआ था, जब वेस्टइंडीज ने खिताब पर कब्जा किया था। इसके बाद 1979 में भी उसने दबदबा कायम रखते हुए खिताब डिफेंड किया। 1983 में टीम इंडिया चैंपियन बनी, जिसने फाइनल में वेस्टइंडीज की ही हराया था। 1987 में ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार खिताब जीता, तो 1992 में पाकिस्तान चैंपियन बना। 1996 में श्रीलका ने बाजी मारी और 1999 में ऑस्ट्रेलिया दूसरी बार चैंपियन बना। 2003 और 2007 में भी ऑस्ट्रेलिया का दबदबा देखने को मिला। 2011 में भारतीय टीम दूसरी बार चैंपियन बनी लेकिन 2015 में ऑस्ट्रेलिया ने फिर से ट्रॉफी अपने पास रख ली। 2019 में इंग्लैंड पहली बार विश्वचैंपियन बना औप 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने फिर से बाजी मार ली।