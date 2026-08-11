World Cup 2027: वेस्टइंडीज की टीम अभी भी कर सकती है वर्ल्डकप 2027 के लिए क्वालीफाई, इस टूर्नामेंट से आखिरी उम्मीद

Cricket World Cup Qualification Scenario: अफगानिस्तान ने आयरलैंड को वनडे सीरीज में हराकर अगले साल आयोजित होने वाले वनडे क्रिकेट वर्ल्डकप 2027 के लिए क्वालीफाई कर लिया है। इस क्वालीफिकेशन के बाद वेस्टइंडीज का वनडे वर्ल्डकप में डायरेक्ट एंट्री रुक पाने का सपना टूट गया है। वर्ल्डकप 2027 के लिए रैंकिंग में 9वें स्थान तक की टीमों को सीधी एंट्री मिली है और एक मेजबान जिम्बाब्वे की टीम शामिल है। वेस्टइंडीज की टीम 10वें स्थान पर खिसक चुकी है। शुरुआती 2 वर्ल्डकप की चैंपियन टीम अभी भी वनडे वर्ल्डकप के लिए क्वालीफाई कर सकती है। चलिए जानते हैं कैसे?