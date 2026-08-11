‘सचिन तेंदुलकर को भी नहीं थी उम्मीद कि मैं ऐसा करूंगा’, संन्यास के बाद Ajinkya Rahane ने खोला बड़ा राज़

भारत के लिए 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट डेब्यू करने वाले रहाणे ने 85 मैचों की 144 पारियों में 5077 रन बनाए। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2023 में अपना आखिरी टेस्ट खेला था। रहाणे ने भारतीय टीम का वनडे और टी20 क्रिकेट में भी प्रतिनिधित्व किया था। वनडे में जहां उन्होंने 2962 रन बनाए, तो टी20 में 375 रन दर्ज हैं। रहाणे को 2016 के बाद टी20 और 2018 के बाद वनडे फॉर्मेट की टीम से बाहर कर दिया गया था लेकिन वह लगातार टेस्ट खेलते रहे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में हार के बाद उनके अंतरराष्ट्रीय करियर पर खतरा मंडराने लगा था और आखिरकार वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया।