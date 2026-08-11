IND vs SL: टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में सरफराज खान के साथ सारांश जैन की एंट्री! मोहम्मद कैफ की बेस्ट 11 से जुरेल बाहर

Team India Probable Playing 11: भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज की शुरुआत 15 अगस्त से होने जा रही है। इसके पहले टेस्ट के लिए मोहम्मद कैफ ने बेस्ट प्लेइंग इलेवन चुनी है। टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी ने 2 साल बाद वापसी कर रहे सरफराज खान के साथ सारांश जैन को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया है, जबकि ध्रुव जुरेल को उन्होंने बाहर रखा है। आपको बता दें कि सरफराज की एंट्री के बाद से ही यह चर्चा हो रही थी कि उन्हें मौका मिलेगा या ध्रुव जुरेल को, लेकिन मोहम्मद कैफ ने सरफराज के पक्ष में अपना समर्थन दिया है।