एक कमी की वजह से टूटा वेस्टइंडीज सपना, जानें कौन बना वर्ल्डकप 2027 की राह का सबसे बड़ा रोड़ा

इस दौरान सबसे बड़ी समस्या उनके वनडे टीम कॉम्बिनेशन में दिखी। वेस्टइंडीज के पास टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन उस टैलेंट को एकजुट करना अभी तक उसके लिए मुश्किल साबित हुआ है। वेस्टइंडीज की टीम के पास टी20 फॉर्मेट में बड़ी पारियां खेलने और बड़े-बड़े शॉट लगाने वाले क्रिकेटर तो मौजूद हैं, लेकिन जैसे ही वनडे फॉर्मेट आता है, टीम अधूरी सी नजर आती है। ब्रायन लारा, क्रिस गेल, शिवनारायण चंद्रपॉल और रामनरेश सरवन जैसे बल्लेबाजों के जाने के बाद वेस्टइंडीज की वनडे टीम में मुश्किल से ही एकाध ऐसे बल्लेबाज नजर आए हैं, जिन्होंने क्रीज पर टिककर खेलना और समय बिताना सीखा हो। बल्लेबाजों के अलावा गेंदबाजी में भी उनका हाल कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहा। टीम मैनेजेमेंट ने अगर इस चीज को ठीक करने की कोशिश की होती, तो 15 साल काफी थे।