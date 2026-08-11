कौन दे रहा था Sourav Ganguly को जान से मारने की धमकी? कूरियर के पैकेट से हुआ बड़ा खुलासा

गांगुली की निजी सचिव तानिया भट्टाचार्य ने बताया कि वह सौरव गांगुली की तरफ से शिकायत दर्ज करवा रही हूं। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ महीनों से हमें किसी अनजान शख्स की तरफ से सौरव गांगुली के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों वाली चिट्ठियां मिल रही हैं। शुरू में हमने इन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, यह सोचकर कि ये किसी ऐसे व्यक्ति की हरकत है, जो उन्हें पसंद नहीं करता और अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए चिट्ठियां भेज रहा है। हालांकि, आज हमें सौरव गांगुली और डोना गांगुली के नाम से दो चिट्ठियां मिलीं, जिनमें भेजने वाले ने न सिर्फ उनके खिलाफ नफरती बातें लिखीं, बल्कि सौरव गांगुली, डोना गांगुली और उनके साथ या उनके लिए काम करने वाले लोगों की जान और सुरक्षा को लेकर गंभीर धमकियां भी दीं।"