KBC में पूछा गया Vaibhav Suryavanshi से जुड़ा सवाल, जानें सनी देओल और आमिर खान ने क्या दिया जवाब

आपको बता दें कि आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी ने कमाल की बल्लेबाजी की थी और सबसे ज्यादा रन बनाकर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी जीता था। उन्होंने सिर्फ ऑरेन्ज कैप नहीं बल्कि सबसे ज्यादा छक्के लगाकर सुपर सिक्सेस और सबसे तेजी से रन बनाकर सुपर स्ट्राइकर्स का भी खिताब जीता था। इस सीजन सूर्यवंशी ने क्रिस गेल के लगाए गए एक सीजन में 69 छक्कों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था। इस प्रदर्शन के बाद चयनकर्ता भी उन्हें नजरअंदाज नहीं कर पाए और आयरलैंड के खिलाफ चुनी गई टीम में उन्हें जगह दे दी। हालांकि उन्होंने डेब्यू इंग्लैंड में किया और जिम्बाब्वे में धमाकेदार बल्लेबाजी कर इंटरनेशनल क्रिकेट में एंट्री का ऐलान कर दिया।