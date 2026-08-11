IND vs SL: भारत के खिलाफ टीम की घोषणा से पहले श्रीलंका को दोहरा झटका, 2 स्टार बल्लेबाज हुए इंजर्ड

India vs Sri Lanka: भारत और श्रीलंका के बीच दो टेस्‍ट मैचों की सीरीज का आगाज 15 से गॉल में होने जा रहा है। इस सीरीज के लिए मेहमान टीम ने 28 जुलाई को ही अपनी टीम की घोषणा कर दी थी और उसके बाद दो बदलाव भी किए। लेकिन अभी तक मेजबान टीम की घोषणा नहीं हो सकी है। माना जा रहा है कि घोषणा में देरी की वजह मुख्य खिलाड़ियों पथुम निसांका और कुसल मेंडिस की इंजरी है। चयनकर्ता इन दोनों स्‍टार प्‍लेयर्स की फिटनेस अपडेट का इंतजार कर रहे थे।