Farveez Maharoof on SL vs IND Test Series: भारत और श्रीलंका के बीच खेली जाने वाली दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज को अब सिर्फ चार दिन ही बचे हैं। आईसीसी वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप 2025-27 (WTC) के फाइनल के लिहाज से दोनों ही टीमों के लिए ये सीरीज बेहद अहम मानी जा रही है। इसे देखते हुए श्रीलंकाई पूर्व पेसर फरवीज महरूफ का मानना है कि स्पिनरों का सामना करने में भारतीय बल्लेबाजी की कमजोरियों के बावजूद शुभमन गिल एंड कंपनी मेजबान टीम से कहीं बेहतर है। उन्‍होंने कहा कि मुझे लगता है कि कुलदीप यादव, रवींद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज जैसे खिलाड़ियों के साथ भारत का बॉलिंग पैक काफी मजबूत नजर आ रहा है।