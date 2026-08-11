मार्को जानसेन के जुड़वां भाई डुआन की पहली बार साउथ अफ्रीकी टीम में एंट्री, भाई की तरह ही दोनों हाथों से करते हैं कमाल

दरअसल, इस साल की शुरुआत में हुए टी20 वर्ल्ड कप के बाद यह साउथ अफ्रीका के लिए पहली टी20 सीरीज होगी, जिसमें कई रेगुलर खिलाड़ियों को ब्रेक दिया गया है। इस टीम में डुआन के अलावा अभी तक टी20 इंटरनेशनल नहीं खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी कॉर्बिन बॉश के भाई ईथन बॉश को भी जगह दी गई है। वहीं, कॉनर एस्टरहुइजन, जॉर्डन हरमन और नकोबानी मोकोएना को भी पहली बार वनडे इंटरनेशनल टीम में जगह दी गई है। जॉर्डन ने मार्च में न्यूजीलैंड टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू किया था, लेकिन पहले मैच के दौरान ही उन्हें चोट लग गई थी। उनके भाई विकेटकीपर-बल्लेबाज रुबिन को भी टीम में शामिल किया गया है।