रेड बॉल क्रिकेट में दिखी वैभव सूर्यवंशी की क्लास, चौके-छक्के छोड़ डिफेंस को मजबूत करते आए नजर, देखें वीडियो

Vaibhav Sooryavanshi preparation for Duleep Trophy: वैभव सूर्यवंशी जिम्बाब्वे के दौरे पर धमाल मचाने के बाद अब घरेलू सीजन दिलीप ट्रॉफी में जलवा दिखाने को तैयार हैं। इसके लिए नेट्स में जमकर पसीना बहा रहे हैं। खास बात ये है कि टीनेजर सनसनी इस बार चौकों-छक्‍कों की जगह डिफेंस पर ज्‍यादा फोकस कर रहा है। वैभव ने अपनी रेड बॉल प्रैक्टिस की एक वीडियो शेयर की है, जो फैंस को खूब पसंद आ रही है। ज्ञात हो कि वैभव सूर्यवंशी दिलीप ट्रॉफी में ईस्‍ट जोन टीम की उपकप्‍तानी करेंगे, जिसके कप्‍तान ईशान किशन हैं।