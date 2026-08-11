IND vs SL: विराट कोहली का वो महा-रिकॉर्ड, जिसे तोड़ पाना मुश्किल! सचिन-सहवाग जैसे बल्लेबाज भी रह गए पीछे

भारत की और से सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे जैसे बल्लेबाजों ने कई सीरीज में हिस्सा लिया है तो श्रीलंका की ओर से कुमार संगाकारा, महेला जयवर्धने, सनथ जयसूर्या और मर्वन अट्टापट्टु ने भारत के खिलाफ टेस्ट में बल्लेबाजी की है, लेकिन कभी भी ये बल्लेबाज एक सीरीज में 600 रन नहीं बना पाए। विराट कोहली के बाद एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड सनथ जयसूर्या के नाम है। जयसूर्या ने 1997 में श्रीलंका में भारत के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज की 3 पारियों में 2 शतक लगाते हुए 571 रन बनाए थे। जयसूर्या का औसत 190.33 रहा था। उस सीरीज में जयसूर्या ने तिहरा शतक लगाया था।