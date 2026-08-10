IND vs SL: देवदत्त पडिक्कल से लेकर सरफराज खान तक श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में इन भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी निगाहें

भारतीय युवा बल्लेबाज सरफराज खान को लंबे समय के बाद टीम इंडिया में चुना गया है। उन्हें चोटिल साई सुदर्शन की जगह टीम में मौका मिला है। भारत के लिए सरफराज ने 6 टेस्ट मैचों की 11 पारियों में 37.10 की औसत से 371 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 1 शतक और 3 अर्धशतक भी जड़े हैं। उन्होंने पिछली बार नवंबर 2024 में भारत के लिए खेला था, जहां न्यूजीलैंड के खिलाफ 150 रनों की शानदार पारी खेली थी। श्रीलंकाई पिचों पर गेंद जमकर स्पिन होगी और सरफराज स्पिन बखूबी खेलना जानते हैं। ऐसे में वे टीम के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं।