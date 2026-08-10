‘तुम बेईमानी करते हो’, जब मुरलीधरन की धुनाई होने पर बीच मैदान हुई थी पठान और संगकारा की भिड़ंत

श्रीलंका दौरे पर गई भारतीय टीम 15 अगस्‍त से दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज खेलने जा रही है। आईसीसी वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप 2025-27 के लिहाज से दोनों ही देशों के लिए ये सीरीज बेहद ही महत्‍वपूर्ण है। इसलिए पूर्व दिग्‍गजों का भी ध्‍यान इसी पर है। इस सीरीज से पहले पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने एक मजेदार किस्‍सा शेयर किया है। जब दिल्‍ली में खेले जा रहे एक मैच के दौरान बॉल का बॉक्‍स बदल गया था। गौतम गंभीर के साथ ओपनिंग में उतरे पठान ने मुथैया मुरलीधरन को कुछ छक्‍के लगाए तो इस पर पूर्व कप्‍तान कुमार संगकारा बीच मैदान उनसे भिड़ गए। इस दौरान दोनों के बीच काफी कहासुनी हुई। हालांकि कुछ साल बाद दोनों ने एक-दूसरे से माफी मांगकर इस विवाद को खत्‍म किया। 2005 में दिल्‍ली टेस्‍ट में हुए इस किस्‍से को अब पठान ने शेयर किया है।