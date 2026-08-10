ICC Player of the Month: जुलाई के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड के लिए 3 खिलाड़ियों में टक्कर

ICC Player of the Month July 2026 nominees: हर महीने दिए जाने वाले आईसीसी प्‍लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड के तहत जुलाई 2026 के लिए नामांकित किए गए खिलाड़ियों के नामों का खुलासा हो गया है। इस बार अवॉर्ड की रेस में तीन पुरुष खिलाड़ी शामिल हैं, जिन्‍होंने पिछले महीने अपनी टीमों के लिए कमाल का प्रदर्शन किया है। इनमें सबसे पहला नाम वेस्‍टइंडीज के हरफनमौला जस्टिन ग्रीव्स का है। दूसरे इंग्‍लैंड व्‍हाइट बॉल टीम के कप्‍तान हैरी ब्रूक हैं, तो तीसरे बांग्‍लोदश बल्‍लेबाज तंजीद हसन हैं।