Sarfaraz Khan की टीम इंडिया में वापसी पर भावुक हुए पिता, शायरी में छलका 2 साल के इंतजार का दर्द

Sarfaraz Khan's father emotional shayari: सरफराज खान की आखिरकार भारतीय टीम में लंबे समय बाद वापसी हो गई है। श्रीलंका के खिलाफ आगामी टेस्‍ट सीरीज के लिए सरफराज को इंडिया की टेस्ट टीम में शामिल किए जाने के कुछ घंटों बाद ही उनके पिता नौशाद खान शायराना अंदाज में नजर आए। उनका एक शायरी पढ़ते हुए भावुक कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह देखते हुए कि मुंबई के इस बल्‍लेबाज राष्‍ट्रीय टीम में जगह बनाने के लिए काफी कुछ सहा है। ऐसे में उनके पिता नौशाद के शब्‍द आम बधाई संदेश से कहीं अधिक मायने रखते हैं।