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द्रविड़ के बाद 2023 में ही भारतीय टीम के मुख्य कोच बन जाते वीवीएस लक्ष्मण, लेकिन इस वजह से किया इनकार? अब खुद बताया कारण

लक्ष्मण ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि 2023 वनडे विश्व कप के बाद उन्हें भारतीय टीम का मुख्य कोच बनाया जाना था। हालांकि, उस समय निजी कारणों के चलते वह इस जिम्मेदारी को स्वीकार नहीं कर सके।
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भारत

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Siddharth Rai

Aug 10, 2026

IND vs ZIM T20Is

जिम्‍बाब्‍वे दौरे के लिए भारत के अंतरिम कोच वीवीएस लक्ष्‍मण। (फाइल फोटो सोर्स: IANS)

VVS Laxman, Head Coach Team India: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण ने बताया कि वह 2023 में ही भारतीय टीम के मुख्य कोच बनने वाले थे। लेकिन निजी कारणों के चलते उन्होंने यह जिम्मेदारी नहीं ली। लक्ष्मण ने रविवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान इस बात का खुलासा किया।

निजी कारणों के चलते नहीं बने कोच

लक्ष्मण ने कहा, “2023 में मुझे मुख्य कोच बनना था। निजी कारणों से मैं यह जिम्मेदारी नहीं ले सका। मैं जय से दो बार जाकर मिला और उन्होंने मेरी परिस्थितियों को समझा।” लक्ष्मण के इस फैसले के बाद राहुल द्रविड़ का कार्यकाल बढ़ाया गया। द्रविड़ के नेतृत्व में भारत ने 2024 टी20 विश्व कप का खिताब भी जीता।

द्रविड़ का कार्यकाल समाप्त होते ही फिर लक्ष्मण को मुख्य कोच बनाने की बात सामने आई थी। लेकिन बीसीसीआई ने यह जिम्मेदारी गौतम गंभीर को सौंप दी। लक्ष्मण इस दौरान राष्ट्रीय टीम के साथ जुड़े रहे और कई मौकों पर अंतरिम मुख्य कोच की भूमिका भी निभाई। हाल ही में उन्होंने भारत के जिम्बाब्वे दौरे पर टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम की कमान संभालने वाले कोचिंग सेटअप में भी योगदान दिया था।

COE में दो साल बढ़ा कार्यकाल

लक्ष्मण ने बताया कि उन्होंने बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपना कार्यकाल दो साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, “जय शाह और बीसीसीआई ने मुझे अपने विजन को लागू करने की आजादी दी। देवजीत भी मुझे लगातार समर्थन दे रहे हैं। इसलिए मैंने COE में अपना कार्यकाल दो साल के लिए बढ़ाया है और बीसीसीआई से प्रतिबद्धता जताई है कि मैं हेड कोच का पद नहीं संभालूंगा। आप सभी जानते हैं कि 2024 में भी मुझसे संपर्क किया गया था।”

लक्ष्मण का मानना है कि आधुनिक दौर के शीर्ष स्तर के खेलों में चोट लगना एक अनिवार्य हिस्सा है। उन्होंने बताया कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की भूमिका सिर्फ चोटिल खिलाड़ियों के पुनर्वास तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका दायरा इससे कहीं व्यापक है। सपोर्ट स्टाफ, सेलेक्टर और टीम मैनेजमेंट के बीच बहुत अच्छा तालमेल है।

सीओई सिर्फ एक रिहैब सेंटर नहीं

लक्ष्मण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "सीओई सिर्फ एक रिहैब सेंटर नहीं है। क्रिकेटर्स को बेहतरीन प्रदर्शन करने में मदद करने के लिए इसकी भूमिका और भी बड़ी है। यह चिंता की बात नहीं है, लेकिन जाहिर है, जब कोई टॉप लेवल पर खेलता है, तो उसे शत प्रतिशत से ज्यादा देना होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते, तो आप अपनी भूमिका या टीम में चुने जाने के मकसद के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आज के खिलाड़ियों को उस समय की तुलना में कहीं ज्यादा क्रिकेट खेलना पड़ता है जब मैं खेलता था। जाहिर है, टी20 और तीनों फॉर्मेट के आने से ऐसा हुआ है, लेकिन यहीं पर सीओई और एसएसएम स्टाफ की पहल खिलाड़ियों के काम आएगी। यह सिर्फ अनुबंध वाले या चुने हुए खिलाड़ियों के लिए नहीं है, बल्कि इससे राज्य स्तर के खिलाड़ियों को भी फायदा होगा। इसलिए मुझे लगता है कि चोटें किसी भी खिलाड़ी के खेल का एक अहम हिस्सा होती हैं।"

उन्होंने यह भी कहा कि शीर्ष स्तर के खिलाड़ी स्वाभाविक रूप से अपने शरीर पर ज्यादा जोर डालते हैं, इसलिए प्रतिस्पर्धात्मक खेलों में शारीरिक चोटें लगना एक ऐसी चीज है, जिसे टाला नहीं जा सकता।

लक्ष्मण ने कहा, "मैं बस यही दोहराना चाहता हूं कि जब आप सबसे ऊंचे स्तर पर खेलते हैं, तो एक सीरीज खत्म होने के बाद अगली सीरीज तक आप बेहतर और फिट बनने के लिए अपने आप कड़ी मेहनत करते हैं। भले ही आप ऐसा करते हैं, फिर भी आप चोटिल हो सकते हैं। अगर आप चोट से बचने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप अपनी पूरी क्षमता से नहीं खेल रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि एक बात जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए,और मुझे लगता है कि इसमें बहुत बदलाव आया है, वह यह है कि आप चोट को कैसे देखते हैं। क्या आप चोट को नकारात्मक चीज मानते हैं? या आपको लगता है कि यह खेल का एक हिस्सा है?"

उन्होंने कहा, "जाहिर है, खिलाड़ियों की देखभाल की प्रक्रिया में सुधार और विकास होता है, लेकिन चोटें तो लगेंगी ही। मुझे लगता है कि इसीलिए मॉनिटरिंग सिस्टम बहुत जरूरी है। मुझे कोई शक नहीं है कि जब एड्रियन और निक या कमलेश और राखी देश के लिए काम करते हैं, तो वे ऐसा ही करते हैं। चोट लगती है और हमें यह समझना होगा कि यह उस तीव्रता के साथ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का एक हिस्सा है जिसकी हम उनसे उम्मीद करते हैं।"

लक्ष्मण ने खिलाड़ियों की फिटनेस को लेकर गलतफहमी या एक-दूसरे पर दोष मढ़ने की खबरों को भी खारिज कर दिया, जबकि जसप्रीत बुमराह, बी. साई सुदर्शन, हार्दिक पांड्या, नीतीश कुमार रेड्डी, आकाश दीप, प्रिंस यादव और वरुण चक्रवर्ती जैसे खिलाड़ी सीओई में अलग-अलग चोटों से उबर रहे हैं।

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि हम 'दोष' शब्द का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते क्योंकि जब आप दोष देते हैं, तो आप किसी को बलि का बकरा बना रहे होते हैं। मुझे नहीं पता कि आप सब क्या सोचते हैं और आप इसकी या उसकी वजह से दोष देना शुरू कर देते हैं। लेकिन सीओई, दोनों टीमों के मैनेजमेंट, दोनों टीमों के एसएसएम स्टाफ और सिलेक्शन कमेटी के बीच बेहतरीन तालमेल है।"

साई बुमराह और साई सुदर्शन जैसे अहम खिलाड़ियों के कंडीशनल सिलेक्शन की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया, जो अब श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में खेलते नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने कहा, "अब आप बुमराह और साई सुदर्शन की बात कर रहे हैं। जब हम फिटनेस स्टेटस रिपोर्ट भेजते हैं, तो प्रक्रिया यह होती है कि सिलेक्टर सीओई से फिटनेस स्टेटस रिपोर्ट मांगते हैं और हम मौजूदा फिटनेस स्टेटस इकट्ठा करते हैं और सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन (या महिला सिलेक्शन कमेटी की चेयरपर्सन) को फिटनेस स्टेटस रिपोर्ट भेजते हैं, जिसकी एक कॉपी जाहिर है दोनों टीमों के हेड कोच और बीसीसीआई को भी भेजी जाती है। अब बुमराह और साई सुदर्शन के मामले में हमेशा एक 'एस्टरिस्क' (खास शर्त) होती है। आप सभी जानते हैं कि जब बीसीसीआई की तरफ से मीडिया रिलीज आती है, तो खिलाड़ी के सेलेक्शन के साथ एक 'एस्टरिस्क' लगा होता है। उस 'एस्टरिस्क' का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है - फिटनेस पर निर्भर। इसलिए, बुमराह और साई सुदर्शन को श्रीलंका दौरे के लिए फिटनेस क्लीयरेंस मिलने पर ही चुना जाना था।"

लक्ष्मण ने कहा कोई भी अंतिम फैसला लेने से पहले खिलाड़ियों के फिट होने की प्रक्रिया पर लगातार नजर रखी जाती है। उन्होंने कहा, "जैसा कि मैंने पहले बताया, हम उनका आकलन करते हैं, उन्हें एक स्टेज से दूसरे स्टेज पर ले जाते हैं और अगर सुधार धीमा होता है, तो हम सेलेक्शन कमेटी के चेयरमैन और हेड कोच को बताते हैं - यह सब बहुत आसानी से हो रहा है - और वे समझते हैं कि खिलाड़ी अभी अंतरराष्ट्रीय सीरीज में खेलने के लिए तैयार नहीं हैं। यह हमेशा खिलाड़ी और टीम को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसलिए बातचीत बहुत आसानी से हो रही है। फिटनेस की शर्त ऐसी चीज है, जिसे हमें किसी भी प्रेस रिलीज में ध्यान में रखना होता है। बीसीसीआई ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी फिटनेस रिपोर्ट और सेलेक्शन में पारदर्शिता हो। सेलेक्शन के बाद, चाहे प्रेस को जानकारी दी जाए, यह साफतौर पर बताया जाता है कि इन खिलाड़ियों का सेलेक्शन फिटनेस की शर्त पर हुआ है। इसका मतलब है कि अगर वे यहां फिटनेस टेस्ट पास नहीं करते, तो सेलेक्टर को पता होगा कि उनकी जगह कौन से दूसरे खिलाड़ी जाएंगे। मेरा मतलब है, यह तो आम समझ की बात है।"

एडमिनिस्ट्रेटिव टाइमलाइन के बारे में विस्तार से बताते हुए, सेक्रेटरी सैकिया ने समझाया कि टीम की घोषणा के समय 'फिटनेस की शर्त' वाली बात क्यों जरूरी है। उन्होंने कहा, "आपके सवाल के जवाब में, हमारी सेलेक्शन मीटिंग आमतौर पर टीम के रवाना होने से कम से कम तीन-चार हफ्ते पहले होती हैं। इसलिए, तीन या चार हफ्ते पहले, हमें खिलाड़ी की सही स्थिति का पता नहीं होता। इसलिए, 'फिटनेस की शर्त' वाला स्टार (*) लगाया जाता है, क्योंकि वह खिलाड़ी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम से गुजर रहा होता है। तो अगर उसे 21 या 28 दिनों के अंदर चुन लिया जाता है, तो उसे टीम में शामिल कर लिया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाता है, क्योंकि हम उसे सीधे तौर पर रिजेक्ट नहीं करते; सेलेक्शन के दिन हम उसे रिजेक्ट इसलिए करते हैं, क्योंकि उस दिन उसे नहीं चुना गया होता है, लेकिन जब तक यात्रा करने या मैच खेलने के लिए उनकी जरूरत पड़ेगी, तब तक हो सकता है कि उन्हें पूरी तरह से चुन लिया जाए। इसलिए ऐसी स्थिति में, हम हमेशा इसे फिटनेस की स्थिति पर निर्भर रखते हैं और खिलाड़ी को भी इससे वंचित नहीं करते। यह कहना बहुत मुश्किल है कि 21 दिनों के अंदर उन्हें चुना जाएगा या नहीं। कोई भी इसका अंदाजा नहीं लगा सकता क्योंकि यह इंसानी शरीर है, कोई मशीन नहीं। इसलिए, उनके शरीर की बनावट के आधार पर उन्हें ठीक होने में 14 या 28 दिन लग सकते हैं।"

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Updated on:

10 Aug 2026 05:30 pm

Published on:

10 Aug 2026 03:19 pm

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