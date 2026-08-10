द्रविड़ के बाद 2023 में ही भारतीय टीम के मुख्य कोच बन जाते वीवीएस लक्ष्मण, लेकिन इस वजह से किया इनकार? अब खुद बताया कारण

एडमिनिस्ट्रेटिव टाइमलाइन के बारे में विस्तार से बताते हुए, सेक्रेटरी सैकिया ने समझाया कि टीम की घोषणा के समय 'फिटनेस की शर्त' वाली बात क्यों जरूरी है। उन्होंने कहा, "आपके सवाल के जवाब में, हमारी सेलेक्शन मीटिंग आमतौर पर टीम के रवाना होने से कम से कम तीन-चार हफ्ते पहले होती हैं। इसलिए, तीन या चार हफ्ते पहले, हमें खिलाड़ी की सही स्थिति का पता नहीं होता। इसलिए, 'फिटनेस की शर्त' वाला स्टार (*) लगाया जाता है, क्योंकि वह खिलाड़ी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम से गुजर रहा होता है। तो अगर उसे 21 या 28 दिनों के अंदर चुन लिया जाता है, तो उसे टीम में शामिल कर लिया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाता है, क्योंकि हम उसे सीधे तौर पर रिजेक्ट नहीं करते; सेलेक्शन के दिन हम उसे रिजेक्ट इसलिए करते हैं, क्योंकि उस दिन उसे नहीं चुना गया होता है, लेकिन जब तक यात्रा करने या मैच खेलने के लिए उनकी जरूरत पड़ेगी, तब तक हो सकता है कि उन्हें पूरी तरह से चुन लिया जाए। इसलिए ऐसी स्थिति में, हम हमेशा इसे फिटनेस की स्थिति पर निर्भर रखते हैं और खिलाड़ी को भी इससे वंचित नहीं करते। यह कहना बहुत मुश्किल है कि 21 दिनों के अंदर उन्हें चुना जाएगा या नहीं। कोई भी इसका अंदाजा नहीं लगा सकता क्योंकि यह इंसानी शरीर है, कोई मशीन नहीं। इसलिए, उनके शरीर की बनावट के आधार पर उन्हें ठीक होने में 14 या 28 दिन लग सकते हैं।"