IND vs BAN: अब सरकार तय करेगी कि टीम इंडिया बांग्लादेश से खेलेगी या नहीं, पिछले साल स्थगित हो गई थी सीरीज

India Tour of Bangladesh 2026: टीम इंडिया इस साल बांग्लादेश दौरे पर तीन टी20 और तीन वनडे मैचों की सीरीज के लिए जाएगी या नहीं, इसका अंतिम फैसला अब केंद्र सरकार को करना है। आपको बता दें कि इसी साल भारत और श्रीलंका ने संयुक्त रूप से आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी की थी, जहाँ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत में खेलने से इनकार कर दिया था। इसके बाद से ही भारतीय टीम का बांग्लादेश दौरा अधर में लटकता नजर आ रहा है। फिलहाल बीसीसीआई (BCCI) ने अंतिम फैसला केंद्र सरकार पर छोड़ दिया है और उनकी मंजूरी का इंतजार कर रहा है।