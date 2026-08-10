10 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

IND vs SL Test 2026: टीम इंडिया में कमबैक के बाद सरफराज खान का आया पहला रिएक्शन, शेयर की दिल की बात

India vs Sri Lanka: श्रीलंका दौरे पर साई सुदर्शन के चोटिल होने के बाद सरफराज खान की भारतीय टेस्ट टीम में वापसी हुई है। टीम इंडिया में चुने जाने के बाद सरफराज ने इंस्टाग्राम पर एक खास पोस्ट शेयर कर अपना रिएक्शन दिया।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Aug 10, 2026

sarfaraz khan

सरफराज खान (फोटो- IANS)

India vs Sri Lanka Test Series 2026: श्रीलंका दौरे पर खेली जाने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम में सरफराज खान की एंट्री हो गई है। नवंबर 2024 के बाद वह पहली बार टीम इंडिया के स्क्वाड में लौटे हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के बाद सरफराज को बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के लिए टीम में चुना गया था, लेकिन उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला और बाद में ड्रॉप कर दिया गया। अब चोटिल साई सुदर्शन की जगह टीम में शामिल किए जाने के बाद सरफराज का पहला रिएक्शन सामने आया है।

सरफराज खान का आया पहला रिएक्शन

सरफराज खान ने इंस्टाग्राम पर दो तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वह टीम इंडिया की जर्सी में नजर आ रहे हैं। एक फोटो में वह विक्ट्री (V) का पोज दे रहे हैं, तो दूसरी फोटो में अपने पिता नौशाद खान के साथ काले चश्मे में खड़े हैं। उन्होंने कोई कैप्शन नहीं लिखा, बल्कि तीन इमोजी—हैंडशेक, रेड हार्ट और भारतीय तिरंगा शेयर किया है। इन इमोजी के जरिए वह वापसी पर अपनी खुशी और सिलेक्टर्स के भरोसे पर खरा उतरने का संदेश दे रहे हैं।

सरफराज ने फरवरी 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ राजकोट टेस्ट से अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था और दोनों पारियों में अर्धशतक जड़े थे। नवंबर 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली पारी में शून्य पर आउट होने के बाद उन्होंने दूसरी पारी में शानदार 150 रन की पारी खेली थी। हालांकि, अगली 4 पारियों में वह केवल 21 रन ही बना सके थे। अब तक खेले 6 टेस्ट मैचों की 11 पारियों में उनके नाम 37.10 की औसत से 371 रन दर्ज हैं, जिसमें 1 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं। वहीं, फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में उनका औसत लगभग 65 का है, जिसमें 17 शतक और 16 अर्धशतक शामिल हैं।

15 अगस्त से पहला टेस्ट

दूसरी ओर, साई सुदर्शन 'स्ट्रेस रिएक्शन' (Stress Reaction) की चोट के कारण पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह शामिल किए गए दाएं हाथ के बल्लेबाज सरफराज खान 15 अगस्त से गॉल में शुरू होने वाले पहले टेस्ट से पूर्व कोलंबो में भारतीय टीम से जुड़ेंगे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

10 Aug 2026 10:29 am

Published on:

10 Aug 2026 10:29 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs SL Test 2026: टीम इंडिया में कमबैक के बाद सरफराज खान का आया पहला रिएक्शन, शेयर की दिल की बात

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

‘तुम बेईमानी करते हो’, जब मुरलीधरन की धुनाई होने पर बीच मैदान हुई थी पठान और संगकारा की भिड़ंत

Irfan pathan and kumar sangakkara clashed
क्रिकेट

IND vs SL: श्रीलंका घर पर भारत को देती है कड़ी टक्कर , श्रीलंकाई जमीन पर ड्रा रहे हैं ज़्यादातर टेस्ट, देखें आंकड़े

IND vs SL XI Warm Up Match
क्रिकेट

Sarfaraz Khan की टीम इंडिया में वापसी पर भावुक हुए पिता, शायरी में छलका 2 साल के इंतजार का दर्द

Sarfaraz Khan's father emotional shayari, Sri Lanka vs India,
क्रिकेट

ICC Player of the Month: जुलाई के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड के लिए 3 खिलाड़ियों में टक्कर

ICC Player of the Month July 2026, Justin Greaves,
क्रिकेट

IND vs SL: देवदत्त पडिक्कल से लेकर सरफराज खान तक श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में इन भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी निगाहें

SL XI vs IND Warm Up
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.