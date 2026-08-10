IND vs SL Test 2026: टीम इंडिया में कमबैक के बाद सरफराज खान का आया पहला रिएक्शन, शेयर की दिल की बात

सरफराज ने फरवरी 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ राजकोट टेस्ट से अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था और दोनों पारियों में अर्धशतक जड़े थे। नवंबर 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली पारी में शून्य पर आउट होने के बाद उन्होंने दूसरी पारी में शानदार 150 रन की पारी खेली थी। हालांकि, अगली 4 पारियों में वह केवल 21 रन ही बना सके थे। अब तक खेले 6 टेस्ट मैचों की 11 पारियों में उनके नाम 37.10 की औसत से 371 रन दर्ज हैं, जिसमें 1 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं। वहीं, फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में उनका औसत लगभग 65 का है, जिसमें 17 शतक और 16 अर्धशतक शामिल हैं।