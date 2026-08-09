सरफराज के टेस्‍ट करियर की बात करें तो उन्‍होंने फरवरी 2024 में इंग्‍लैंड के खिलाफ अपना टेस्‍ट डेब्‍यू किया था। वहीं, उन्‍होंने अपना आखिरी टेस्‍ट नवंबर 2024 में न्‍यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। करीब 10 महीने के टेस्‍ट करियर में वह भारत के लिए सिर्फ 6 टेस्‍ट मैच ही खेल पाए, जिनकी 11 पारियों में उन्‍होंने 37.1 के औसत से 371 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्‍ले से तीन अर्धशतक और एक शतक भी आया। उसके बाद से सरफराज को अब तक देश के लिए खेलने का मौका नहीं मिला है। लेकिन, उन्‍होंने इस दौरान अपने शरीर पर बहुत काम किया है। उन्‍होंने अपना कई किलोग्राम वजन भी घटाया है।