इंडियन टीम के ‘प्लेयर नंबर 192’ की जान लीजिए सच्चाई, अनिल कुंबले ने 36 साल पुरानी यादें की साझा

बात 1990 की है। भारतीय टीम इंग्लैंड के दौरे पर थी। मैनचेस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेला जा रहा था। इसी मुकाबले में अनिल कुंबले ने भारत के लिए अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया। उन्हें भारत की ओर से ‘प्लेयर नंबर 192’ के तौर पर पहली टेस्ट कैप मिली थी। कुंबले ने अपने डेब्यू मैच में 43 ओवर गेंदबाजी की। उन्होंने 105 रन देकर 3 विकेट लिए। उनका पहला इंटरनेशनल विकेट इंग्लैंड के बल्लेबाज एलन लैम्ब का था। कुंबले ने 36 साल बाद उस पल को याद किया। उन्होंने कहा कि एलन लैम्ब का विकेट उनके एक बेहद खास सफर की शुरुआत था।