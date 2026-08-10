IND vs SL: भारत के लिए आसान नहीं होगा गॉल का तिलिस्म तोड़ना, अभी तक भारी रहा है श्रीलंका का पलड़ा

India vs Sri Lanka 1st Test: भारत और श्रीलंका के बीच शनिवार 15 अगस्त से दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज होने जा रहा है। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 के लिहाज से दोनों ही देशों के लिए ये सीरीज बेहद महत्‍वपूर्ण है। शुभमन गिल की अगुवाई भारतीय टीम इस सीरीज में क्‍लीन स्‍वीप कर टूर्नामेंट के फाइनल के लिए अपनी दावेदारी मजबूत करने के इरादे से उतरेगी। ऐसे में गिल एंड कंपनी को श्रीलंकाई परिस्थितियों से पार पाते हुए सबसे पहले गॉल इंटरनेशनल स्‍टेडियम के तिलिस्‍म को तोड़ना होगा, जहां भारत के खिलाफ श्रीलंका का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है।