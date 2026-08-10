Ire vs Afg: जय मूंदड़ा ने बल्लेबाजी में भी किया कमाल, 9वें विकेट के लिए आयरलैंड के लिए की सबसे बड़ी साझेदारी

Ire vs Afg 3rd ODI: आयरलैंड और अफगानिस्‍तान के बीच पांच वनडे इंटरनेशनल मैचों की सीरीज जारी है। इसका तीसरा मुकाबला बेलफास्‍ट में खेला जा रहा है, जिसमें मेजबान आयरिश टीम ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए अफगानिस्‍तान के खिलाफ 207 रनों का मामूली लक्ष्‍य रखा है। इसमें भी भारतीय मूल के जय मूंदड़ा का विशेष योगदान रहा है। 128 के स्‍कोर पर 8 विकेट गंवा चुकी आयरलैंड के लिए जय ने सबसे तेज 33 गेंदों पर पांच चौकों के साथ 31 रन की पारी खेली है। उन्‍होंने गविन होय (36) के साथ 9वें विकेट के लिए रिकॉर्ड 76 रनों की साझेदारी की, जो कि आयरलैंड के वनडे अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट इतिहास में इस विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी है।