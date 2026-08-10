वनडे वर्ल्ड कप 2027 के फॉर्मेट से नाराज़ हुए स्कॉटलैंड-नीदरलैंड्स, ICC पर लगाया अपमान का आरोप

संयुक्त बयान में कहा गया, "क्रिकेट के लीडर लगातार इस खेल को सच में ग्लोबल बनाने की अपनी महत्वाकांक्षा के बारे में बात करते रहे हैं। उभरते देशों को बड़े इवेंट्स के लिए क्वालीफाई करने और उनमें खेलने के लिए सार्थक मौके देना उस महत्वाकांक्षा को हासिल करने के लिए जरूरी है। जो फैसले उन मौकों को कम या सीमित करते हैं, वे खेल की पहुंच और लोकप्रियता को बढ़ाने की दिशा में प्रगति को धीमा करते हैं और उन महत्वाकांक्षाओं के खिलाफ हैं। हम आईसीसी से अपील करते हैं कि वह एसोसिएट सदस्यों और उनकी मांगों पर फिर से ध्यान दे और सभी सदस्यों के साथ खुलकर बातचीत करने का वादा करे कि ग्लोबल खेल के लंबे समय के फायदे के लिए सबसे अच्छा क्या किया जा सकता है। क्रिकेट स्कॉटलैंड और केएनसीबी एक रोमांचक और प्रतिस्पर्धी आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप देखना चाहते हैं जो क्रिकेट को सबसे अच्छे रूप में दिखाए और हमारे खेल की लगातार बढ़ोतरी में योगदान दे।"