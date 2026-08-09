खत्म हो सकता था यशस्वी जायसवाल का करियर, इस हरकत की वजह से होने वाले थे बैन, अजिंक्य रहाणे ने ऐसे बचाया

'द इंडियन एक्सप्रेस' के 'आइडिया एक्सचेंज' कार्यक्रम में उस घटना को याद करते हुए रहाणे ने कहा, "मुझे लगा कि उस समय हालात शायद हाथ से निकल सकते थे। हां, शायद उस दिन यशस्वी को बुरा लगा होगा, लेकिन मैंने ऐसी कई स्थितियां देखी हैं जहां खिलाड़ियों पर बैन लगा है। मैंने स्थिति को समझा और मुझे लगा कि दोनों खिलाड़ी आपा खो रहे थे। अपने साथी खिलाड़ी को नियंत्रित करना मेरी ज़िम्मेदारी थी। आपको अंपायरों और मैदान पर मौजूद अधिकारियों का सम्मान करना चाहिए जो खेल को नियंत्रित कर रहे हैं। हर कोई गलती कर सकता है, लेकिन एक खिलाड़ी के तौर पर आपको अपनी सीमाओं में रहना चाहिए।"