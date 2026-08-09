“अगर मैं मैच रेफरी होता तो गांगुली पर बैन लगा देता”, दादा की इस हरकत पर जवागल श्रीनाथ ने 25 साल बाद कही ऐसी बात?

Javagal Srinath, Sourav Ganguly,Eden Gardens Test 2001: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2001 की यादगार टेस्ट सीरीज से जुड़ी कई बातें क्रिकेट की कहानियों का हिस्सा बन चुकी हैं। इनमें से एक बात यह भी है कि तत्कालीन भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव वॉ को टॉस के समय इंतजार करवाते थे। उस समय गांगुली नए-नए भारतीय कप्तान बने थे। वॉ ने कई बार कहा है कि इससे उन्हें चिढ़ होती थी।